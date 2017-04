Plus d'infos sur l'exposition Echos Imprévus / Turning Tide à Pointe A Pitre

Exposition internationale d'art contemporain du 19 novembre 2016 au 30 avril 2017, avec 26 plasticiens et performeurs invités, un dialogue autour de l'esclavage, la modernité, la tradition et la mémoire à travers la photographie, le dessin, la peinture, la sculpture, l'installation et la vidéo. Commissaires d'exposition : Johanna Auguiac (Martinique), Tumelo Mosaka (New York)

Site web : http://www.memorial-acte.fr

